Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Séquence émotion. La première Voix de la saison 7 de "The Voice" vient d'être dévoilée. Pascal Obispo, Florent Pagny, Mika et Zazie ont été scotchés. Et vous ?

Fermez les yeux, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous transporter. Mais d’où peut bien provenir cette Voix féminine qui reprend avec autant de justesse un des titres emblématiques de David Bowie, Life on Mars ? A quinze jours du lancement de l’émission The Voice, une première voix vient d’être dévoilée. Et l’émotion est garantie. Les quatre coachs ne s’attendaient certainement pas à être emportés dès les premières notes.

Cette année encore, The Voice promet de belles découvertes. Un casting éclectique avec des talents venus des quatre coins du monde. Pop, variété française, électro, folk, rock, lyrique, blues, urbain… tous les genres musicaux sont représentés.



C’est le samedi 27 janvier que sera lancée la septième saison de The Voice, présentée par Nikos Aliagas. Florent Pagny, Zazie, et Mika accueillent un petit nouveau cette année : Pascal Obispo. Artiste incontournable de la scène française depuis plus de 25 ans de carrière (près de 5 millions d’albums vendus et 50 tubes à son actif dont Lucie, Fan, Tombé pour elle, Millésime, L’important c’est d’aimer…), Pascal Obispo est également un créateur, producteur et découvreur de talents, qui n’hésite pas à transmettre son savoir.



Qui succèdera à Lisandro Cuxi ? Pour le savoir, ne manquez pas le lancement de The Voice 7, le samedi 27 janvier à 21h sur TF1. En attendant, découvrez le making-of de la bande annonce.