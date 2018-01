Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Ce samedi, TF1 lance la septième saison de The Voice. Une saison qui s'annonce riche en surprises et rebondissements. Découvrez, sans plus attendre, les premières images de cette nouvelle édition !

La prochaine saison de The Voice arrive à grands pas. Et cette nouvelle édition est marquée par le changement. Tandis que M Pokora a quitté le programme, Pascal Obispo prend la place du beau blond. L’artiste rejoint donc ses deux amis Florent Pagny et Zazie, ainsi que Mika. Dans un entretien qu’il nous a accordé, Pascal Obispo a révélé pourquoi il avait accepté de devenir coach dans The Voice. "J’ai toujours pris beaucoup de plaisir à fréquenter des "jeunes talents" au détour des castings, notamment de comédies musicales, car je suis un créateur et un créatif. On apprend toujours beaucoup des autres et surtout de ceux qui arrivent… Les anciens, on les connait, les nouveaux, on ne sait rien sur eux. Ils nous apportent un peu de leur savoir, de leur expérience", nous a-t-il confié.



Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les quatre coachs semblent déjà très bien s’entendre. Ce vendredi, les premières images de la saison ont déjà été dévoilées. Pour bien commencer la saison, Florent Pagny, Pascal Obispo, Zazie et Mika ont repris le titre Chanter, un des titres de Florent Pagny sur lequel Pascal Obispo avait collaboré. Avec ce nouveau quatuor de choc, de nouvelles étapes de sélection, une bataille des coachs des plus renversantes et des nouveaux talents toujours plus surprenants, cette nouvelle édition réserve de nombreuses surprises.



Qui succèdera à Lisandro Cuxi ? Pour le savoir, ne manquez pas le lancement de The Voice 7, le samedi 27 janvier à 21h sur TF1. En attendant, découvrez le making-of de la bande annonce :