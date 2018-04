Par ZY | Ecrit pour TF1 |

A l’issue de cette première salve de duels, Zazie, Pascal Obispo, Mika et Florent Pagny ont dû se séparer, non sans une certaine tristesse, de plusieurs talents exceptionnels. On fait le point sur les équipes et les talents sélectionnés.

Ce samedi 7 avril, la 11e émission de cette saison 7 de The Voice a été marquée par le début de la phase des duels. Deux talents de la même équipe se sont ainsi affrontés face à face. Chaque talent a dû se surpasser pour faire la meilleure performance possible afin de convaincre son coach de le garder. Et pour cause, à l’issue de chaque duel, un seul d’entre eux était sélectionné. Plus aucun repêchage ou vol de talent possible. Et l’enjeu était de taille : une place pour les grands shows en direct.



L'équipe de Zazie



Après cette première salve de duels, on fait le point sur les équipes des coachs. Ainsi, Zazie a décidé d’opposer B. Demi-Mondaine à Luna Gritt. Ces deux femmes au fort caractère ont offert une belle performance sur Sweet Dreams de Eurythmics. Malgré le talent indéniable des deux femmes, Zazie a choisi de continuer l’aventure avec B. Demi-Mondaine. Plus tard dans la soirée, l’interprète de Zen n’a pas pu retenir ses larmes après la prestation pleine de grâce de Gulaan et Maëlle sur Fragile de Sting. Au moment de faire leurs adieux au sage Kanak, les quatre coachs étaient véritablement très émus.



L'équipe de Mika



Habitué aux talents atypiques, Mika a décidé de faire s’affronter Ubare et Frédéric Longbois sur Puisque vous partez en voyage. Après une séquence à la fois théâtrale et poétique, c’est la belle chanteuse sud-coréenne qui a dû tirer sa révérence. Dans un tout autre genre, Mika a choisi de former un duo avec deux jeunes artistes talentueuses, Capucine Et Sherley Paredes. Après leur prestation toute en douceur, leur coach s’est retrouvé bien embarrassé quand il a fallu faire un choix. Mais, c’est finalement Sherley Paredes qui accède aux lives.



L'équipe de Florent Pagny



Florent Pagny, lui, a décidé d’opposer Hobbs à Isadora sur Attention, le titre de Charly Puth. Malgré une très belle performance d’Isadora, qui est passée à deux doigts de la chute, celle-ci a dû quitter l’aventure. Puis c’était au tour de Raffi Arto et Aurélien de s’affronter sur le titre emblématique de Johnny Hallyday, Toute la musique que j’aime. Florent Pagny a finalement décidé de continuer l’aventure avec Raffi Arto.



L'équipe de Pascal Obispo



Pascal Obispo, de son côté, avait décidé d’opposer Xam Hurricane à Florent Marchand sur Les Histoires d’A des Rita Mitsoukou. Et c’est Xam Hurricane qui a offert une prestation complètement déjantée qui a finalement gagné sa place pour les grands shows en direct.