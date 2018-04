Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Hier soir, Karolyn a défendu sa place dans The Voice sur la chanson "Afro Trap Part.7 (La puissance)" du rappeur parisien MHD. Une prestation volcanique qui a conquis les internautes sur les réseaux sociaux.

Même si elle n'a pas été repêchée par Florent Pagny lors de l'Audition Finale, la prestation de Karolyn a enflammé les coachs et les internautes qui n'en ont pas perdu une miette. Hier soir, la jeune femme qui était en compétition face à Julianne et Isidora a tout donné pour défendre sa place. Habituée à faire le show partout où elle passe, le talent a tenté le tout pour le tout sur du rap. Karolyn a réinterprété La Puissance, l'une des chansons les plus connues du répertoire du jeune rappeur MHD. Une performance étonnante qui n'a pas laissé les internautes de marbre.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à commenter la prestation de la jeune femme. "Du @MHDOfficiel ! Je surkiff ! On a notre Nicki Minaj ! #TheVoice", écrit un internaute tandis qu'un autre salue la performance sans fausses notes de Karolyn. Le chanteur MHD en personne semble lui aussi avoir apprécie le show livré par la jeune femme. Sur son compte Twitter, le rappeur a retweeté des tweets de ses fans qui vantait la prestation du talent de Florent Pagny. Une façon comme une autre de montrer son admiration pour la chanteuse.

Chez les coachs, la prestation de Karolyn a aussi eu l'effet escompté. Pour Florent Pagny, la jeune femme a déjà tout d’une superstar. Il trouve Karolyn stupéfiante, mais il préfère continuer l'aventure avec Isadora. Mais, pour Zazie, il est hors de question de laisser passer le talent. Ni une, ni deux, elle s'empare de son buzzer pour récupérer la jeune femme dans son équipe. Exit "Tonton Pagny". Désormais, Karolyn doit compter sur Tata Zazie pour la suite de l'aventure.