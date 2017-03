Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

En sélectionnant un garçon et une fille le coach mise sur la mixité et la variété des voix.

Vincent

Ne vous fiez pas à son air timide et à sa sensibilité. Sous ses airs innocents ce talent est une graine de champion. Il participe en effet à des concours de chants nationaux et internationaux depuis l’âge de 6 ans. Encore mieux, il a réussi à remporter la médaille d’or dans la catégorie jazz dans une compétition aux USA. Pour partager sa passion pour cet art il se produit dans des piano-bars. Il tente sa chance dans le show musical pour montrer qu’il faut croire en ses rêves. Lors de l’audition à l’aveugle il est manifestement mort de trac. Cela ne l’empêche pas de chanter All I Ask d’Adèle en y apportant beaucoup de vibes. Son interprétation séduit M Pokora.

Ann-Shirley

Originaire de Seine-et-Marne ce talent de 27 ans vient d’une famille dans laquelle tout le monde interprète de la musique. Du coup elle décide d’apprendre le piano alors qu’elle n’a que 6 ans. C’est accompagnée de son instrument fétiche qu’elle se présente devant les coachs pour interpréter Hometown Glory d’Adèle. Très inquiète pour sa concentration, elle réussit néanmoins une prestation impressionnante qui met en valeur les paroles de la chanson. A tel point qu’elle éblouit les quatre coachs qui tombent sous son charme. Mika, Zazie, M Pokora et Florent Pagny se livrent à une véritable bataille de compliments pour qu’elle rejoigne leur équipe. Mais c’est finalement le plus jeune des coachs qu’elle choisit. Avec elle M Pokora a incontestablement un atout charme qui promet…