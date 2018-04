Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Dans The Voice, il y a souvent des joies indescriptibles et même parfois très étonnantes. Florent Pagny en sait quelque chose. Après la « magnifique » performance en duo de Hobbs et Isadora, le coach a ainsi dû faire un choix entre les deux talents exceptionnels qui ont livré une très belle prestation sur Attention de Charly Puth. Mais à peine a-t-il prononcé le nom de Hobbs, que des cris stridents provenant du public lui ont coupé la chique.



Très surpris par l’intensité de ces cris, Florent Pagny s’est en effet interrompu avant d’éclater de rire. Cette joie non dissimulée provient de deux proches de Hobbs. Partagées entre soulagement et émotion, les deux jeunes femmes n’ont pas pu retenir leur joie. Il faut dire que le match n’était pas gagné pour Hobbs qui a été quelque peu désarçonné en prenant connaissance de la chanson qu’Isadora et lui devaient interpréter. Lui qui était habitué aux ballades, se voyait mal performer sur de la pop pure. Et pourtant… « Je n’y crois pas parce qu’on m’a complètement sorti de mon registre. Je suis très content, » a-t-il alors confié une fois sorti de scène.



Mais ses proches qui l’ont rejoint ont eu tôt fait de lui confirmer sa sélection pour les grands shows en direct. Elles ont ainsi de nouveau montré qu’elles avaient de la voix. Très impressionnant !



Redécouvrez la très belle prestation de Hobbs et Isadora sur Attention de Charly Puth dans la vidéo ci-dessus.