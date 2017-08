Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Jenifer, M Pokora et Patrick Fiori regagnent leur fauteuil rouge ce soir à 21h00 sur TF1 ! L'occasion pour eux de faire face à une armée de nouveaux talents prêts à tout pour accéder à l'étape supérieure : les battles ! Mais avant de se frotter à cette nouvelle exigence, il leur faut décrocher leur ticket d'entrée ! Pour cela, ils n'ont pas le choix : ils vont devoir chanter face à trois fauteuils retournés. A eux de prouver que leur voix peut faire passer des émotions. Ce soir, plus que jamais, les pendules sont remises à l'heure dans The Voice Kids !

Les talents vont en faire voir de toutes les couleurs à nos coachs. Jenifer, seul coach féminine de la saison semble avoir eu un coup de cœur pour un talent. Alors, pour le remercier, elle décide de se rendre en coulisses afin de rencontrer la famille... ce qui a le don d'agacer M Pokora et Patrick Fiori restés seuls dans leur canapé rouge. Après de longues minutes d'attente, les deux chanteurs craquent et s'en vont rejoindre la jeune femme dans les loges. Un grand moment de fou-rire à découvrir ce soir !

Les talents de cette deuxième semaine d'audition à l'aveugle vous ont concocté une playlist du tonnerre. Christophe Maé, Birdy, John Lennon... Les chanteurs âgés de 7 à 15 ans vont surprendre les coachs par des reprises étonnantes et émouvantes. MYTF1 vous a dévoilé il y a quelques jours la prestation d'un talent sur All By Myself de Céline Dion. Une première mise en bouche qui s'annonce plus que prometteuse !

Rendez-vous ce soir à 21h00 pour suivre une nouvelle soirée d'audition à l'aveugle sur TF1 !