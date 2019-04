Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

L’album de la renaissance ! Après plus d’un an d’absence, Matt Pokora est de retour sur le devant de la scène avec PYRAMIDE. Un album composé 13 titres inédits (+3 pour la version collector) avec un retour aux sonorités qu’il affectionne. Des gros sons pop-urbains mais aussi des ballades aux mélodies puissantes.



Matt Pokora s’est impliqué dans la création artistique de cet album, de l’écriture à la composition des titres sans oublier la réalisation de cet opus, à l’instar de son premier single, Les Planètes, qu’il a co-réalisé. Un titre mid-tempo découvert le mois dernier, à la fois envoûtant et sensuel, qui lui colle à la peau!



LES PLANÈTES





PYRAMIDE

Pour ce nouvel album, Matt Pokora s’est aussi entouré des meilleurs à l’image de Kyu Steed & Haze (Booba, Eddy de Pretto,…) et Junior AlaProd & Meryl (Mhd, Shay, Benash...) pour les titres les plus urbains. Côté pop, il a pu compter sur la créativité de Yohann Malory et Tristan Salvati (Angèle, …). Par ailleurs, le compositeur et producteur Renaud Rebillaud (La même,Désolé,Bella, …) lui a offert des mélodies imparables, portées par des textes de Slimane et Malik Boufenara. Sans oublier Boom, son bassiste et directeur musical, qui a collaboré sur la composition de 3 titres, …



Au programme de huitième album solo, Matt Pokora aborde des sujets profonds autour de notre société mais n’en oublie pas pour autant, son thème de prédilection : les histoires d’amour.



THE VOICE

