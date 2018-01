Par SB | Ecrit pour TF1 |

C'est ce samedi 27 janvier à 21 heures que The Voice fera son grand retour sur TF1. Pour patienter ou alors faire monter l'excitation, les coachs de cette nouvelle saison ont décidé de vous livrer quelques scoops. Prêts à rentrer dans la confidence ?

Cette année, The Voice accueille un nouveau coach, Pascal Obispo. Et, le petit nouveau va en faire voir de toutes les couleurs à ses compagnons et collègues en « piquant beaucoup de talents, c’est lui-même qui l’annonce. Autre annonce officielle, cette fois de la part de Zazie : elle concerne Florent Pagny. Selon la chanteuse, l’interprète de « Savoir aimer » va se lâcher comme jamais. Elle le surnomme l’enfant terrible et ce dernier sera envoûté par le démon de la danse. Resterez-vous au déhancher de Florent ? Mika, lui, confie qu’il n’y a pas que les talents qui vont se livrer à des « battle ». En effet, les coachs aussi vont sortir les griffes et les arguments pour attirer leurs coups de cœur dans leur équipe respective. Ils vont se battre et vont tout donner.





Comme chaque année, les talents vont tout donner pour surprendre les coachs, et beaucoup vont faire couler les larmes sur les joues des plus sensibles d’entre eux. Zazie et Pascal Obispo ne se cacheront pas pour pleurer, visiblement. Ces deux-là, tout comme Mika et Florent Pagny racontent également que le gagnant est dans leur équipe. Reste à savoir qui. Mais ça, c'est une autre histoire. Rendez-vous ce samedi 27 janvier pour le levée de rideaux.