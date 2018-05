Par BS | Ecrit pour TF1 |

La grande finale de The Voice, saison 7, aura lieu ce samedi 12 mai, à 21 heures, sur TF1. Après des semaines et des mois de compétition, on connait les noms des quatre grands finalistes de cette promotion 2017/2018. Dans l’équipe de Florent Pagny, c’est le petit prodige Raffi Arto qui a gagné le droit d’intégrer le dernier carré. En demi-finale, il était opposé à Yasmine Ammari.

Chez Pascal Obispo, le trublion Xam Hurricane a eu raison de la douce et angélique Ecco. Avec sa reprise de « Et maintenant », le jeune homme voulait montrer une autre facette de la personnalité et qu’il n’était pas simplement qu’une bête de scène mais aussi qu’il savait donner de la voix. Choix audacieux, le public a décidé de le sauver. Comme il a décidé de sauver Casanova dans l’équipe de Mika au détriment de Frédéric Longbois. Le conte de fée se poursuit pour ce rescapé qui est guidé par une bonne étoile cette année.

Dans l’équipe de Zazie, la demi-finale était 100% féminine avec Maëlle et B. Demi Mondaine. La glace et le feu, la lune et le soleil. A vous de dire qui est qui. Le choix offert aux téléspectateurs était difficile, cependant, c’est Maëlle qui a obtenu les faveurs des téléspectateurs. Elle sera l’unique finaliste femme de cette saison. Et la seule chance d’être la première gagnante de The Voice, qui sait.