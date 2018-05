Par Katia Rimbert et Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Les talents de Florent Pagny étaient les premiers à être soumis aux votes du public pendant la demi-finale de "The Voice 7". Alors, qui de la jolie Yasmine Ammari ou du virtuose du piano Raffi Arto poursuit l'aventure ? Découvrez-le tout de suite.

Ce samedi 5 mai, les talents jouaient le tout pour le tout. Florent Pagny a été le premier à voir ses talents monter sur scène pour prouver aux téléspectateurs qu’ils ont l’étoffe d’aller en finale. Pour cette avant dernière soirée en direct, ils ont tous tenu à montrer toute l’envergure de leur talent d’interprète.



Chez Florent Pagny, le niveau était au rendez-vous ! Le jeune Raffi Arto (âgé de 16 ans seulement) a décidé de changer de registre et de laisser de côté le rockabilly qu’il affectionne particulièrement. Le lycéen a interprété J’irai ou tu iras de Céline Dion. La chanteuse algérienne Yasmine Ammari, quant à elle, a choisi de reprendre Historia de un amor de Luz Casal. Une version qui a bouleversé les coachs.



Le choix des téléspectateurs s’annonçait compliqué… Et ce d’autant plus que les deux artistes ont des univers bien distincts. Mais ces derniers ont tranché. Ils ont donné leur préférence à Raffi Arto pour défendre sa place en finale, face aux talents de Zazie, Pascal Obispo et Mika qui ont été sélectionnés ce soir. Au terme de ce troisième grand show en direct, c’est donc Yasmine Ammari qui a malheureusement dû quitter l’aventure.