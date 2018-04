Par Zahia Yalioua et IB | Ecrit pour TF1 |

Après Pascal Obispo, c’est au tour de Florent Pagny de voir ses talents montrer toute leur technique et leurs qualités d’interprète. Les trois talents aux univers complètement différents les uns des autres, avaient un sacré challenge à relever. Mais qui du jeune Raffi Arto (seulement 16 ans), Hobbs (21 ans) et Yasmine Ammari vont réussir à se qualifier pour la demi-finale ?



A l’occasion de ce quart de finale, Raffi Arto a choisi de se mesurer à un monstre du rock’n’roll en reprenant Can’t help falling in love d’Elvis Presley. Hobbs, lui, a décidé de s’attaquer à Runnin’, le titre de Naughty Boy featuring Beyoncé et Arrow Benjamin. Quant à Yasmine Ammari, elle a interprété avec brio Too good at goodbyes de Sam Smith.



Malgré un niveau très relevé, il a fallu faire des choix. Ainsi les téléspectateurs ont décidé de soutenir Raffi Arto. Florent Pagny a donc dû départager Yasmine Ammari et Hobbs. Finalement, il a décidé de poursuivre l’aventure avec Yasmine Ammari.



Au terme de ce deuxième grand show en direct, c’est donc Hobbs qui a malheureusement dû quitter l’aventure. Tandis que Raffi Arto et Yasmine Ammari vous donnent rendez-vous en demi-finale.