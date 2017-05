Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Avant de séduire les coachs de The Voice 6, Marvin Dupré a eu la chance de faire la première partie de la tournée d’une star de l’humour : Kev Adams. C’est d’ailleurs lors d’un de ces concerts que le jeune homme a vécu un moment très décalé à cause d’un célèbre rappeur. Une anecdote qu'il a racontée après son Épreuve Ultime. "A un moment, j’étais sur scène pour la première partie de Kev Adams. J’entends le public hurler et je me dis : ‘Je crois qu’ils kiffent bien mes chansons, c’est super’. En fait, il y avait La Fouine qui passait et qui allait s’installer pour voir le spectacle", raconte-t-il alors.

Poursuivant sur sa lancée, Marvin Dupré profite de cet entretien vidéo pour faire d’autres confidences étonnantes. Il évoque notamment la chanson "qu’il chanterait pour chasser la pluie". Il mise ainsi sur Au soleil de Jenifer, un titre qu’il entonne d’ailleurs pendant quelques instants. Fan de Coldplay, il avoue qu’il rêve "de faire un duo" avec le groupe de Chris Martin. Il confie même qu’il ne serait pas contre "intégrer" cette formation musicale ou encore les groupes One Republic, Jamiroquai et Bon Iver. Il en profite également pour dévoiler la chanson qu’il "écoute tout le temps et qui ne le quitte jamais" : Storm de José Gonzalez.

Un grand changement

C’est dans l’équipe de Mika que Marvin Dupré a abordé la difficile étape de l’Epreuve Ultime. Pour espérer gagner sa place pour les directs de The Voice 6, il devait devancer dans le cœur de son coach Manoah et Vincent Vinel. Si Mika a souligné sa "capacité d’interprète et d’artiste", c’est le deuxième homme de ce trio qui a été sauvé. Mais grâce à sa belle reprise d’Alain Souchon, Marvin a su toucher en plein cœur Zazie. Cette dernière l’a buzzé et récupéré dans son équipe, lui permettant ainsi de faire partie des talents qui affronteront les directs de The Voice 6 !