Le premier prime des auditions à l’aveugle a eu son lot de jolies surprises. Treize talents se sont présentés sur la scène de "The Voice 7" et dix chanceux ont réussi à convaincre les coachs. Parmi eux se trouvent peut-être vos favoris… Retrouvez-les sur les réseaux sociaux.

Samedi 27 janvier, c’était le grand retour de The Voice sur TF1. Pour cette première salve d’auditions à l’aveugle, treize talents ont foulé la scène du show musical en espérant qu’au moins un coach se retourne. Pour dix d’entre eux, leur rêve est devenu réalité et ils ont pu rejoindre l’équipe de Florent Pagny, Mika, Zazie ou Pascal Obispo.

Sur l’ensemble des talents en compétition durant le premier prime, Ecco a bluffé les coachs du haut de ses 16 ans en reprenant Life on Mars de David Bowie, Edouard Edouard a intrigué les internautes avec son look improbable tandis que la Colombienne Drea Dury a entraîné tout le public au son de Rude Boy de Rihanna. Mais ce n’est pas tout ! Le duo Kriill a conquis Mika, Aurélien a confirmé que tous les talents barbus allaient systématiquement dans l’équipe de Zazie et la pétillante Renata a fait danser les coachs avec sa reprise de Tough Lover d’Etta James.

Vous souhaitez suivre l’avancée des talents dans l’aventure et ne rien manquer de leur actualité ? Suivez-les sur les réseaux sociaux ! Sur Facebook, Twitter ou Instagram, ils partagent leur quotidien en musique.





Retrouvez les talents sur la toile :



Solia – Solia official sur Facebook / @solia_offciel sur Twitter / @solia.off sur Instagram

Ecco – Ecco sur Facebook / @eccosings sur Twitter / @eccosings sur Instagram

Drea Dury – Drea Dury sur Facebook / @dreadury sur Instagram

Edouard Edouard – Edouard Edouard sur Facebook / @edouard_edouard_officiel sur Instagram

Rébécca – Rebecca.O sur Facebook / @rebecca_off7 sur Twitter / @rebecca.officiel sur Instagram

Kriill – Kriill sur Facebook / @kriillmusic sur Twitter / @kriill_official sur Instagram

Aurélien – Aurélien - The Voice 7 sur Facebook / @Bearstowers sur Instagram

Renata – Renata Officiel sur Instagram

Cécyle – cecylethevoiceoff sur Instagram

(Re)découvrez la reprise de Lucie par Rébecca, qui a fait pleurer Pascal Obispo :