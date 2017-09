Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Après deux premiers primes de haute-voltige, Jenifer, M Pokora et Patrick Fiori sont d’ores et déjà prêts pour le prime de ce samedi soir à partir de 21 heures sur TF1. Pour cette nouvelle soirée, plusieurs enfants ont le plaisir de monter sur scène face aux fauteuils rouges des trois coachs. Et pour espérer voir les trois chanteurs se retourner, ces graines de stars devront donner leur maximum en quelques minutes. Une première étape décisive avant les grandes battles. Et pour rythmer la soirée, quoi de mieux qu’une playlist entraînante ? Les talents ont choisi de grands tubes à l’image de « Soulman » de Ben L’Oncle Soul mais aussi « Alive » de Sia : « Celui qui a le pouvoir, c’est le talent », confirme Jenifer dans la vidéo ci-dessous.

« Je ne pensais pas que je pouvais être autant déstabilisé par des gamins », ajoute M Pokora, visiblement étonné par le niveau des talents. Pour rappel, les enfants en compétition sont âgés de 7 à 15 ans. Mais l’âge n’a aucune importance dans The Voice Kids. Seule la voix compte.

Pour ce nouveau prime d’auditions à l’aveugle, les trois coachs seront évidemment survoltés. Ils n’hésiteront pas à reprendre le titre phare de Julien Clerc, « Mélissa » en changeant quelque peu les paroles. Ça promet ! Soyez donc au rendez-vous dès 21 heures sur TF1.

Ce qui vous attend ce soir en images !