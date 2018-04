Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

La persévérance et le travail payent toujours. La preuve, Casanova a bien fait de s’accrocher. Souvenez-vous, il s’était déjà présenté au casting de la cinquième saison de The Voice il y a deux ans. Malheureusement, aucun coach ne s’était retourné pendant sa reprise d’Amsterdam de Jacques Brel en version corse. Mais à l’époque, Mika l’avait encouragé à continuer dans la musique. Et c’est ce qu’il a fait.



Après deux ans de travail acharné, le chanteur s’est de nouveau présenté aux auditions à l’aveugle et a fait sensation auprès de Zazie et Florent Pagny en interprétant Je serai là de Slimane, en hommage à sa mère et sa grand-mère. Il a finalement intégré l’équipe de Zazie avant d’être repêché de justesse par Mika lors des auditions finales. En effet, l’interprète de Love today avait appuyé sur le buzzer au dernier moment, lui permettant ainsi d’accéder à l’étape des duels. Et là encore, sa place dans l’aventure tient d’un petit miracle.



Lors des duels, il se retrouve face à Mennel, qui remporte la bataille. Mais rien n’est terminé pour l’artiste. Alors qu’il pense que l’aventure The Voice est définitivement finie, il apprend que Mennel a décidé de quitter le concours. C’est ainsi qu’il décroche son ticket d’entrée pour les grands shows en direct. Pour cette nouvelle étape, le jeune homme de 24 ans tient à prouver au public qu’il mérite sa place dans la compétition. Il a donc choisi un titre puissant, When we were young d'Adele. Sa prestation a conquis le public puisque les téléspectateurs l’ont qualifié pour la semaine prochaine. Casanova tient sa revanche.