Par Sophia Chafai

Samedi prochain, Pascal Obispo sera sur la scène de The Voice...mais quel titre va-t-il interpréter ? Pour le savoir, rendez-vous demain !

Les demi-finales de The Voice approchent et le stress commence à monter pour les heureux demi-finalistes ! Ces derniers devront prendre leur courage à deux mains pour tenter de convaincre le public de voter pour eux. Mais samedi prochain, les talents ne seront pas les seuls à monter sur scène. En effet, Pascal Obispo interprétera lui aussi un titre durant cette soirée qui promet d'être très spéciale. Et pour faire durer le suspense, le coach a décidé de ne pas révéler tout de suite la chanson qu'il a prévue pour faire rêver les téléspectateurs.

A noter tout de même : il s'agira d'un tout nouveau titre de cru ! Pour découvrir en avant-première de quelle chanson il s'agit, rendez-vous lundi sur les réseaux sociaux du chanteur aux millions de disques vendus. Le mystère y sera révélé et les plus curieux pourront enfin dormir sur leurs deux oreilles...



Les talents eux, n'auront pas cette chance. En effet, samedi prochain, ils joueront une nouvelle fois leur place dans l'aventure, et pas n'importe laquelle, la place en finale. Et cette fois-ci, les coachs ne pourront pas les aider car ils ne pourront plus qualifier de talents, ce sont les telespectateurs qui choisiront à leur place ! Une chose est sûre, ceux-ci risquent d'en avoir plein les yeux la semaine prochaine...