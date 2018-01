Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Et de 7 pour Florent Pagny ! La nouvelle saison de The Voice, qui arrive le 27 janvier prochain à 21h sur TF1, est en effet la septième année dans la peau d’un coach pour le chanteur. L’interprète de Savoir aimer est d’ailleurs présent dans les fauteuils rouges de The Voice depuis le lancement du concours musical en 2012. Une longévité inégalée !

Coach historique de The Voice, Florent Pagny a déjà mené deux de ses talents à la victoire : Stephan Rizon lors de la saison 1 et Slimane lors de la saison 5. Et ce n’est pas tout puisqu’Anne Sila (The Voice 4) et Lucie Vagenheim (The Voice 6) ont fini sur la deuxième marche du podium tandis que Nuno Resende est arrivé troisième en 2013. Un joli palmarès pour le chanteur qui apparaît souvent dans les charts grâce à ses tubes. Des chansons qui sont régulièrement choisies par les talents pour séduire les coachs de The Voice. C’est le cas notamment de Chanter, revisité en 2017 par Antoine ainsi qu’en 2012, dans la saison 1, par Florent Pagny accompagné de ses deux derniers talents en lice : Stephan Rizon et Dominique Magloire.

Dans la saison 6, Vincent et André Durand se sont affrontés lors des battles sur N’importe quoi. La même année, Adrien Fruit a choisi Châtelet – Les Halles. En saison 3, le plateau de The Voice a vibré grâce à Virgil et aux Murs porteurs. Un titre repris par le coach et Slimane en finale de la saison 5. La balade Savoir aimer a été mise à l’honneur de son côté par Dilomé dans The Voice 6. Et il n’est pas le seul à avoir repris du Florent Pagny dans The Voice ! La preuve en images ci-dessous :

Antoine reprend Chanter





Dilomé sur Savoir Aimer (The Voice 6)





Vincent VS Andréa Durand sur N’importe quoi (Saison 6)





Adrien Fruit revisite Chatelet – Les Halles (Saison 6)





Florent Pagny & Stéphan Rizon & Dominique Magloire sur Chanter (saison 01)





Florent Pagny et Slimane réunis pour chanter Les murs porteurs lors de la finale (Saison 05)





Florent Pagny & Nuno Resende & Dièse & Benjamin Bocconi - Chatelet les Halles (saison 02)











Virgil reprend Les Murs porteurs (saison 03)