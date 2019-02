Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 19 février 2019, sur TF1 : Ava Baya a séduit Jenifer et Julien Clerc avec sa reprise de “La Foule” d’Edith Piaf.

Cette parisienne de 21 ans ne chante seulement que depuis 1 an. Sportive de haut niveau, Ava se voyait grande gymnaste aux JO mais tout prend fin suite à la dissolution de son équipe et l’arrivée de son bac. Face à l’arrêt brutal de sa passion, la jeune fille se rend compte qu’elle a besoin de “mettre sa rage autre part”. Elle se tourne alors vers le théâtre et la musique. De nouveau, elle se sent exister et comprend que sa place est sur scène. Il y a quelques mois, elle fait le buzz grâce à la pub Intermarché dans laquelle, elle joue une caissière qui tombe amoureuse d’un client du supermarché …





Ava Baya - “La Foule” d’Edith Piaf





Aujourd’hui, Ava se lance un nouveau défi: participer à The Voice même si elle ne chante que depuis 1 an, pour savoir ce qu’elle vaut. Elle s’attaque à l’un des titres les plus mythique d’Edith Piaf, “La Foule”. Au premier refrain, Jenifer et Julien Clerc se retournent. “Je vous félicite d’avoir choisi cette chanson éternelle et de vous l’être complètement appropriée,” commente Julien Clerc. “Ton grain de voix, ta folie douce m’ont séduits,” Jenifer. Ava choisit de rejoindre l’équipe de Julien Clerc. “Bravo. Je crois que vous pouvez faire plein de choses et le public va vous aimer,” se réjouit ce dernier.