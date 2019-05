Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Dans l’équipe de Jenifer

A l’issue de cette toute première partie des battles, les coachs ont affiné leurs stratégies. Seuls quatre talents iront jusqu’aux grands shows en direct. Jenifer a désormais deux talents qualifiés au sein de son équipe. Ce soir, ses grands vainqueurs sont : Léona Winter et Sidoine.











Dans l’équipe de Soprano

Soprano a lui aussi sélectionné la moitié de son équipe pour la suite du concours : Vay et un trio inattendu formé sur le ring des battles, Mayeul + Scam Talk.











Dans l’équipe de Julien Clerc

Chez Julien Clerc également, deux talents sont assurés de faire le show en direct : Théophile Rénier et Léonard.











Dans l’équipe de Mika

Mika a quant à lui, d’ores et déjà tranché sur trois des quatre talents qu’il emmènera sur les directs : London Loko, Albi et Gjon’s Tears. Mika est le seul à n’avoir plus qu’une place pour la suite. La semaine prochaine, le coach devra faire un choix déchirant : se séparer de deux talents sur une même battle.











