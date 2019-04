Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Ce samedi 13 avril, TF1 diffusait la seconde soirée KO de The Voice. Retour sur les temps forts de la soirée avec l’équipe de Mika.

WHITNEY

Whitney interprète “I will always love you” de Whitney Houston. Elle est le premier coup de coeur de la soirée des KO de Mika.







CAMILLE

Camille reprend “Viens on s’aime” de Slimane. Malheureusement pour la jeune fille de 16 ans, l’aventure s’arrête ici.





HI LEVELZ

Hi Levelz performe sur le tube de Cardi B, “I Like it”. Hésitant, Mika a choisi de le placer en zone rouge avant de se le faire voler par son ami Soprano.







LAURE

Laure interprète “Comme toi” de Jean-Jacques Goldman. Elle ne poursuit pas l’aventure.





GAGE

Gage reprend “Purple Rain” de Prince. Pour Mika, le talent ne s’est pas suffisamment mis en danger. Il continuera l’aventure sans lui… C’était sans compter le vol de Soprano !







GJON’S TEARS

Gjon’s Tears apporte une touche de folie avec sa reprise de David Bowie, “Under Pressure”. C’est un coup de coeur pour Mika !







URSULA

Ursula chante en français, le célèbre “Hier encore” du Charles Aznavour. Malheureusement, l’aventure The Voice s’arrête ici pour elle.





AGATHE

Agathe reprend “Move over” de Janis Joplin. Elle est la première de son équipe à aller en zone rouge.







ALBI

Albi rend hommage à son grand-père avec “She’s out of my life” de Michael Jackson. Il est le troisième coup de coeur de Mika.







ESTELLE

Estelle chante “Whatever it takes” d’Imagine Dragons. L’aventure The Voice s’arrête ici pour le talent.







HANNAH FEATHERSTONE

Hannah Featherstone chante “A whiter Shade of pale” de Procol Harum. Mika décide de se laisser un temps de réflexion et la place en zone rouge.







COCO

Coco fait le show avec “Dangerous Women” d’Ariana Grande. Mais cela ne suffira pas pour les battles. Mika décide de dire au revoir au talent moldave.







LONDON LOKO

London Loko reprend “Coco Coline” de Julien Doré. C’est un coup de coeur de Mika !







LOUNA

Louna revisite “La Boulette” de Diam’s. Elle est placée en zone rouge par son coach Mika.







MANO

Mano met le feu au plateau avec “Beds are burning” de Midnight Oil, version Crystal Tears. Il s’agit de sa dernière performance dans la saison 8 de The Voice.







MAX LIVIO

Max Livio revisite “La nuit je mens” d’Alain Bashung. L’aventure The Voice s’arrête ici pour lui.







Thomas interprète “Lost on you” de LP pour sa dernière prestation dans la saison 8 de The Voice.







CLEM CHOUTEAU

Clem Chouteau reprend “Heroes” de David Bowie. Il est le dernier coup de coeur de la soirée.









ZONE ROUGE

A la fin de cette deuxième soirée des KO, trois talents de Mika sont dans la zone rouge : Agathe, Hannah Featherstone et Louna. C’est avec cette dernière qu’il décide de poursuivre l’aventure.





