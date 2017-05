Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Le courage des coachs

Avec les épreuves ultimes Mika, Florent Pagny, Zazie et M Pokora sont mis à rude épreuve. Ils doivent choisir les talents qu’ils vont emmener aux directs. Comme ils le constatent et le disent dès le début, il leur faut du courage pour faire leur sélection. En effet désormais seule la crème de la crème peut se qualifier et rêver de remporter The Voice. L’épreuve s’annonce redoutable et nos coachs vont avoir bien du mal à se déterminer tant le talents sont doués.

La sincérité de Vincent Vinel

Le talent a beau être excellent, l’épreuve ultime est stressante. Afin de se dépasser il n’hésite pas à se confier et à profiter des bons conseils de Mika qui lui demande de rester « lui-même ». Positif et sincère il explique « quand on a un handicap, il y a deux cas de figure qui se posent. Soit on va s’apitoyer sur son sort, soit on va se lever et on va enfoncer des portes et on va aller jusqu’au bout. Moi je fais partie de cette catégorie là et ne me pose aucune limite ». Au moins tout le monde est prévenu !

Des larmes, des larmes et des larmes

A ce stade du show musical les sensations sont tellement fortes qu’il devient de plus en plus difficile de ne pas retenir ses larmes. Vincent Vinel est le premier à les verser. Suivi de peu par Zazie très émue par sa prestation. Ce ne seront pas les seuls puisque Kap’s, Agathe et même Florent Pagny se laisseront déborder par leurs émotions. Au-delà de la compétition, l’humain reste constamment au cœur de The Voice.





Marvin Dupré se fait voler

Tube s’il est, La ballade de Jim est magnifiquement chantée par Alain Souchon. Avec un culot monstre Marvin Dupré décide de se l’approprier pour la transformer et en proposer une version pour le moins originale. Le résultat impressionne. Malheureusement son coach Mika préfère garder Vincent Vinel. Heureusement pour le talent, Zazie se révèle très agréablement surprise et décide de voler le talent. Cette fois-ci c’est bon, il est qualifié pour l’épreuve ultime.

Julia Paul découvre Florent Pagny

Volée lors des batlles, Julia Paul vient de rejoindre l’équipe de Florent Pagny. Tous deux ne se connaissent pas et doivent se découvrir en faisant connaissance. Intimidée et impressionnée par le coach, Julia Paul nous dévoile une nouvelle facette de sa personnalité. En tout Florent Pagny a du flair. Après son épreuve ultime il décide de garder Julia Paul et de l’emmener aux directs.