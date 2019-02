Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 19 février 2019, sur TF1 : Mano a littéralement scotché Mika et Julien Clerc avec sa reprise du célèbre tube de Metallica, “Enter sandman”. Quand un polynésien performe sur du hard rock, les coachs tremblent ...

A 42 ans, ce polynésien à la carrure atypique, rêve de faire le tour du monde avec sa musique inspirée du rock et du métal, et ses tatouages qu’il décrit comme “son identité inscrite sur sa peau”. Grand fan de l’émission, Mano a parcouru 18 000 kilomètres pour tenter sa chance à The Voice et il prévient : “ce n’est pas pour rentrer tout de suite”.



Une grande première dans l’histoire de The Voice

Conscient que son univers est un peu différent de celui des coachs, sa participation représente un vrai challenge pour Mano. “Je suis là pour foutre le bordel dans The Voice. Pour casser un peu les codes …” assure le talent.







Mano - “Enter sandman” de Metallica

Pour les auditions à l’aveugle, Mano compte bien mettre le feu au plateau avec “Enter sandman” de Metallica. Au bout de quelques secondes seulement, Mika se retourne : “J’adore”. Julien Clerc lui attend le dernier instant pour buzzer : “Moi aussi, je suis un enfant du rock et je voulais voir quand même la tête que vous aviez ! Si vous venez dans mon équipe, croyez-moi vous serez le seul comme ça,” essaie-t-il de le convaincre. “Je suis assez passionné à l’idée de voir ce qu’on peut faire avec vous”. “Je me suis dit : il va le manger,” s’amuse Soprano pour introduire Mika qui souligne une “énergie” et une “audace” rare. “Vous n’êtes pas là par hasard”. “Julien ,avec tout le respect que je te dois, je vais aller avec Mika”. Mano est le deuxième talent de la soirée à rejoindre l’équipe de Mika.