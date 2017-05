Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Zazie s’amuse avec ses talents

Cette année la coach a vraiment une équipe de choc. Non seulement elle a choisi des voix puissantes mais elle a aussi sélectionné des talents qui ont des personnalités très fortes. Du coup elle passe d’excellents moments avec eux et ne peut s’empêcher de rire quand Marius fait des facéties et quand Audrey se met à jouer la comédie avec les chansons que tous les deux choisissent. Comme quoi au-delà de la compétition, la bonne humeur est aussi au rendez-vous !

Marius se transforme en ours

Pour son épreuve ultime Marius choisit une chanson très originale. Il décide de rendre un hommage inédit au Livre de la Jungle avec le titre Etre un homme comme vous. Cette chanson est à l’origine interprétée par Balou qui est en un ours. Original à souhait, le talent décide d’incarner le personnage et se déplace comme un animal lourdaud et pataud sur le plateau de The Voice. Les coachs saisis ne peuvent s’empêcher d’éclater de rire.

Mika sauve Audrey

Heureusement que les coachs peuvent voler des talents même lors des épreuves ultimes. Sinon Audrey n’aurait pu participer aux grands shows en direct. Séduit par sa magnifique prestation Mika n’hésite pas et décide de la sauver pour qu’elle puisse continuer dans The Voice.





Zazie a rendez-vous dans un bar

Bien que la sélection soit terrible des liens très forts se nouent entre les coachs. Ainsi bien que la coach ne retienne pas Will Barber, elle lui promet de venir le voir dans son bar. Qui sait ce sera peut-être l’occasion d’époustoufler les clients en interprétant un duo ensemble.





Lisandro Cuxi rend hommage à une amie

Il est rare que le choix des chansons soit anodin. Lisandro Cuxi le démontre parfaitement. Pour son épreuve ultime il décide de reprendre Elle m’a aimé de Kendji Girac. En choisissant ce titre très symbolique, il s’adresse à une amie dont il ne s’est « pas assez occupé ». A la fois ému et plein de regrets, le talent nous offre un moment d’une très rare intensité. Avec sa délicatesse et sa sincérité Lisandro Cuxi laisse tout le monde sans voix. Par la même il démontre que se livrer et offrir ses émotions peut payer puisque son coach M Pokora décide de le garder pour les grands shows en direct.