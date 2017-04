Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Les auditions à l’aveugle sont désormais terminées. Après plusieurs semaines de compétition, les quatre coachs – Zazie, Florent Pagny, M Pokora et Mika – ont formé leur équipe. Heureux d’avoir déniché des voix exceptionnelles, les coachs se préparent désormais aux battles. Mais que s’est-il passé samedi soir ? Récap.

1/ Shaby, où l’enfant star qui revient en force

Cet ultime prime d’auditions à l’aveugle a été marqué par l’arrivée d’un talent déjà bien connu des téléspectateurs. En effet, Shaby, âgée de 20 ans, a déjà sorti un album lorsqu’elle avait 10 ans. Vous vous souvenez sans doute du titre « plus près de toi », sorti en 2007. Dix ans plus tard, elle a retenté sa chance dans The Voice. Mission accomplie puisque la jeune femme a fait l’unanimité avec le titre « Natural Woman » d’Aretha Franklin.

2/ Grand moment d’émotion avec Chloé

The Voice, c’est aussi de grands moments d’émotion. Et Chloé ne dira pas le contraire. La jeune femme a souhaité rendre hommage à sa grand-mère, décédée il y a peu. En interprétant « Skinny Love » de Bon Iver, elle a bluffé les coachs. Et la chanteuse a laissé échapper quelques larmes.

3/ Quand Mika passe son audition à l’aveugle

C’est sans aucun doute LA séquence drôle de ces auditions à l’aveugle. Et peut-être même de ce début de saison. Curieux de se glisser dans la peau d’un talent, Mika a souhaité tenter l’expérience des auditions à l’aveugle. Il s’est donc laissé aller à une improvisation, à la fois drôle et spontanée. Une séquence à revoir sans modération.

4/ Valentin Stuff, une voix unique en son genre

Les téléspectateurs pensaient sans doute voir débarquer Grand Corps Malade, le célèbre slameur français. Mais c’est finalement Valentin Stuff qui s’est élancé sur la scène. Avec une voix originale et un timbre très grave, le jeune homme a convaincu Florent Pagny.

5/ Quand une jeune femme met le feu sur la scène

Elle n’a que 17 ans et pourtant Lisa Mistretta a véritablement mis le feu sur la scène de The Voice. En reprenant le titre de Jessie J, « Mamma knows best », elle a convaincu le public, debout pour applaudir sa prestation. Direction les battles aux côtés de Matt Pokora.

