Pour ce nouvel épisode des auditions à l’aveugle, The Voice était international ! Les talents ont chanté en corse, créole, anglais (of course) et dans le public, on venait de Pologne, d’Italie, de Bulgarie ou encore des Yvelines. De l’étrangeté, des identités vocales percutantes, du Monstre et de la spiritualité… Tous les ingrédients étaient réunis pour passer une excellente soirée The Voice ! Côté talents, ils sont 9 à avoir intégré ce soir, les équipes des coachs. Soprano a recruté Monstre, Fanswa et Clacky. Ce qui lui fait un total de 15 talents sur 18. Mika et Julien Clerc ont maintenant 16 talents chacun. Mika s’est emparé des voix de London Loko, Laure et Max Livio. Julien Clerc, celle de Loris. Jenifer compte désormais 17 talents dans son équipe avec Petru et Angie Robba.



Dans l’équipe de Jenifer

Petru a conquis le coeur de Julien Clerc et Jenifer avec son interprétation émouvante de “Corsica”, véritable hymne à l’île de beauté. Le marchand de légumes de 24 ans a tout naturellement rejoint l’équipe de la coach corse.







Angie Robba a revisité dans un tout autre registre, “Les démons de minuit” d’Emile et Images. “Elle a quelque chose dans les fins de phrase, de Christophe,” commente Julien Clerc qui avait été séduit par la proposition.





Dans l’équipe de Julien Clerc

Loris a 18 ans et sur la scène des auditions à l’aveugle, il reprenait l’une des chansons de son coach “Souffrir par toi, n’est pas souffrir”.







Dans l’équipe de Soprano

Clacky est un batteur qui chante du rap ! Sa prestation sur “Basique” d’Orelsan a convaincu Mika, Jenifer et Soprano.







Monstre, c’est quatre coachs retournés avec une reprise d’Asaf Avidan. “Abat Jour sans abat jour, je trouve sa voix intéressante,” commente Mika.







Fanswa, c’est aussi quatre coachs séduits. Le talent qui a fait le voyage depuis la Guadeloupe accompagné de son Kà, a interprété un chant traditionnel créole.







Dans l’équipe de Mika

Max Livio a proposé une revisite reggae du titre de Jacques Brel, “Ne me quitte pas”. Résultat : 2 fauteuils retournés !







London Loko a repris “Smile” de Lily Allen et convaincu Mika et Julien Clerc. “On dirait une voix des années 40,” commente ce dernier dans The Voice, la suite avec Nikos. “Je trouve cette audace très charmante,” ajoute son coach.







Laure a chanté un tube de Whitney Houston, “Run to you”. A seulement 17 ans, elle a convaincu Mika, Julien Clerc et Soprano de lui laisser une chance de continuer l’aventure. “C’est juste une technicienne de dingue avec une simplicité qui donne du potentiel,” commente son coach.







