Sidoine, 31 ans, n’est pas inconnu du grand public. Il y a 6 ans, le jeune homme participe à la Star Academy et va jusqu’en demi-finale. Cette expérience lui permet de monter pour la première fois sur scène, en direct, et de se découvrir en tant que chanteur. Signé par une maison de disque, il enregistre un album qui ne sortira jamais. Le jeune homme a alors un déclic. Il décide de tout arrêter pour prendre du temps pour se chercher, pour se réinventer et il l’espère, pour se trouver. Il déménage à Bruxelles et travaille comme vendeur de caviar.







Sidoine - “Réseaux” de Niska

Aujourd’hui, Sidoine revient avec une vraie proposition artistique, plus personnelle. Pour lui, The Voice est un second souffle, une nouvelle impulsion. Pour ces auditions à l’aveugle, Sidoine a choisi de revisiter “Réseaux” de Niska. Soprano buzze immédiatement, Jenifer tente d’utiliser son bouton block contre ce dernier mais trop tard … Mika se retourne à la dernière seconde. “Je suis très admirative du culot et de la créativité à débordement que tu as. Il faut que tu me fasses confiance,” lui demande la coach féminine. “Le culot de venir avec ton style, ta MPC, chanter Niska ici. La claque que tu nous mets ! Tu as un charisme de fou, tu es un musicien hors-norme. Merci d’être là,” lance Soprano. Mika, Jenifer et Soprano se disputent maintenant Sidoine. “Je vais choisir Jenifer”.