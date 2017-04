Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le deuxième prime des battles de The Voice était placé sous le signe de la bonne humeur, de l’émotion et des rebondissements. Si vous avez loupé l’émission, pas de panique, voici les cinq meilleurs moments de la soirée.

1/ Une première battle à quatre

Pour lancer ce deuxième prime de battles, The Sugazz et JJ se sont élancés sur la scène en interprétant le titre « Fiche le camp Jack » de Richard Anthony. Une prestation originale puisque cette battle était composée non pas de deux talents mais bien de quatre. Et les trois jeunes femmes qui composent le groupe The Sugazz ont gagné le cœur des coachs. Elles continuent l’aventure jusqu’à l’épreuve ultime.

2/ Du jamais vu : deux coachs se battent le vol d’un talent

Samedi soir, la soirée a été riche en rebondissements. Après une battle qui opposait Emmy Liyana et Dilomé, deux coachs se sont battus le vol d’un talent. Coachée par Zazie, la jeune femme, qui a interprété « L’aigle noir » de Barbara, a été choisie pour continuer l’aventure. Mais Mika et M Pokora n’ont pas souhaité laisser partir Dilomé. Les deux coachs ont ainsi buzzé ce talent. A 22 ans, le jeune homme s’est finalement tourné vers M Pokora.

3/ Une battle 100% girl power

Un trio de filles 100% girl power. Karla, Lisa Mistretta et Lily Berry, coachées par M Pokora, ont eu la lourde tâche de reprendre le titre de Jessie J, Ariana Grande et Nicki Minaj, « Bang Bang ». Et le résultat était sans appel : elles ont véritablement mis le feu au plateau.

4/ Deux invités surprises

Deux talents samedi soir ont eu l’honneur d’être coachés par deux invités, Joyce Jonathan et Vianney. Et les heureuses élues étaient Manoah et Hélène qui devaient interpréter « Les filles d’aujourd’hui ». Une pression supplémentaire pour les deux jeunes femmes mais un réel plaisir pour elles.

5/ Une ultime battle placée sous le signe du suspense

Pour clôturer cette battle, deux voix extraordinaires se sont élancées sur la scène. Il s’agissait d’Audrey et Julia Paul. Les deux femmes ont ainsi repris « Rolling in the deep » d’Adele. Et si Audrey a été sauvée par Zazie, un autre coach a souhaité voler Julia Paul. Mais de qui s’agit-il ? Réponse la semaine prochaine sur TF1.

