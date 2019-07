Replay The Voice : les meilleurs moments des Battles !

Cette première session de battles a tenu ses promesses : les talents ont montré qu'ils étaient à la hauteur des espérances des coachs de The Voice. Les huit battles ont été d'une intensité telle que les coachs ont à chaque fois eu beaucoup de mal à départager les deux talents concernés. Retour sur une soirée pleine de talents, forte en émotion... et riche en repêchages !

Vous avez trouvé que les auditions à l'aveugle avaient été passionnantes ? Attendez de voir les battles : la première session des battles qui a été diffusée samedi 16 mars a été d'un niveau simplement extraordinaire ! Tellement extra que les coachs n'ont pas laissé partir tout le monde, trois talents ayant été repêchés par les coachs.

Huit battles impressionnantes

Pour cette première soirée de battles, seize talents se sont fait face après une introduction très rock'n'roll sur « Start me up » des Rolling Stones. La première battle a montré instantanément qu'il allait être difficile pour les coachs de trancher après chaque duel : Sandy Coops a été préférée à Nadja, que Florent Pagny voyait pourtant performé sur du Tina Turner. Le second choix du mister Pagny n'a pas été plus aisé, mais c'est finalement Pierre G. qui, selon lui, s'en est mieux sorti sur "Con te partiro". Côté Louis Bertignac, Cecilia Pascal et Marlène Schaff ont chacune remporté leur battle. Chez Garou, Angelina Wismes et Yoann Fréget ont encore une fois impressionné, sur du Barbara pour la première, sur du Jackson Five pour le second. Enfin, ça a été difficile pour Jenifer, mais elle a tranché en faveur de Luc Arbogast et Anthony Touma.

Thomas Vaccari, Tyssa, Florian Carli : ils ont été repêchés

Cette seconde saison de The Voice permet une nouvelle chose : les coachs ont désormais la possibilité de repêcher le talent mis de côté à chaque battle. Garou en a profitée en premier, récupérant Thomas Vaccari après sa belle prestation sur « Mad World » face à Luc Arbogast. Louis Betignac l'a suivi dans cette voix, repêchant Tyssa après son opposition à Yoann Fréget. Enfin, Florian Carli a changé de coach : Florent Pagny a choisi Pierre G. et donc de laisser partir le Corse sours d'autres horizons. Jenifer et Garou ont alors buzzé pour tenter de le récupérer, mais c'est finalement vers la jeune femme que Florian s'est tourné.

Ils sont cinq à quitter l'aventure

Les battles de The Voice, c'est aussi des déceptions et des talents qui doivent quitter l'aventure. C'est le cas de Jo Soul : Jenifer aurait certainement voulu le garder, mais il lui a été impossible de passer à côté du haut-potentiel d'Anthony Touma. Côté filles, Nadja, Keekee, Maeva Meline et Fanny Leeb quittent The Voice, la dernière tombant sur une Angelina Wismes des grands soirs sur un style qu'elle dompte chaque soir sur son piano.



Les premières battles de The Voice ont livré leur verdict : 11 talents ont donc rendez-vous avec les primes. Trois ont profité de la nouvelle règle du repêchage : à chacun d'entre eux de prouver à leur ancien coach qu'il n'aurait pas dû le laisser partir !