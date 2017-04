Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

1 Zazie s’excuse auprès de Delaurentis

Après la battle qui oppose Will Barber et Delaurentis Il faut beaucoup d’arguments à Zazie pour justifier son choix envers Will Barber. D’ailleurs la coach n’hésite pas à expliquer à Delaurentis que cette décision peut lui paraître injuste. Humble et délicate, Zazie se lève pour retrouver son talent éliminé et lui dire qu’elle est désolée. Décidément cette saison faire des choix relève de la mission impossible.

2 Aurelle est Jessica Rabbit

Après une batte pour le moins spectaculaire M Pokora est obligé de choisir entre Ry’m et Aurelle. Une décision qui s’avère compliquée car tous deux ont assuré une prestation remarquable lors de laquelle ils ont offert un véritable show. Histoire de lui compliquer la tâche Mika décide de comparer Aurelle à Jessica Rabbit. Ce personnage tout droit sorti d’un film de Disney est en fait une femme fatale totalement envoutante. Mika conseille donc à son camarade de la garder. Une suggestion que M Pokora décide de ne pas suivre…

3 Nathalia contre Valentin ou David contre Goliath

Certaines battles s’avèrent très étonnants. En décidant d’opposer Nathalia et Valentin, Florent Pagny organise la battle des contraires. D’un côté un petit bout de femme à la voix perchée très aiguë et de l’autre un géant avec une voix perchée d’outre-tombe. Le contraste entre le physique et la proposition musicale est vraiment surprenant. Au final Florent préfèrera la subtilité féminine. Et comme par hasard, Zazie décide de sauver Valentin.





4 Les larmes de Manoah et Claire

La nouvelle règle sur le vol des talents est impitoyable. Après avoir tenu pendant des heures et des heures, Claire doit finalement laisser sa place à Valentin. Eliminée, elle ne peut retenir ses larmes. Egalement très émue, Manoah se met à pleurer et enlace sa camarade. Difficile de résister à ce moment d’émotion. Heureusement The Voice nous réserve aussi des rires.





5 Les coachs soulagés

Ca y est les battles sont enfin finies ! Pendant toute leur durée Florent Pagny, Mika, Zazie et M Pokora ont vécu un véritable cauchemar avec la nouvelle règle des talents volés. Désormais ils ne vont plus avoir besoin d’hésiter et peuvent se concentrer sur l’épreuve ultime. Leur sensibilité à vif peut donc prendre un peu de repos mais pas pour longtemps. Dès la semaine prochaine ils vont à nouveau vivre des sensations fortes…