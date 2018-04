Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Sur la scène des directs de "The Voice 7", Raffi Arto a fait le show. Le benjamin de l’aventure a réussi à faire danser les quatre coachs et a mis une ambiance incroyable sur le plateau. MYTF1 vous propose de revivre sa performance.

Pour son premier direct, Raffi Arto n’était pas du tout intimidé, loin de là. Le petit prodige de 16 ans a repris la chanson Everybody needs somebody des Blues Brothers. Un titre rock’n’roll, qui lui colle à la peau. Dès les répétitions, le chanteur était comme un poisson dans l’eau, même si son coach Florent Pagny a dû l’aider sur la mise en scène de certains passages.



Sur scène, c’est la révélation. Le lycéen, toujours accompagné de son piano, a enflammé le studio ! Tant et si bien qu’il a eu le droit à une standing ovation de la part du public tandis que les quatre coachs. Zazie a fait quelques pas de twist, Mika se déhanchait, Pascal Obispo était à fond… Même Florent Pagny était debout ! "C’est un showman, il est né pour faire ce qu’il fait et il le fait magistralement", a analysé ce dernier après la prestation de son talent. "Quand tu arrives à faire danse Florent, alors là…" a plaisanté Pascal Obispo. Pour Nikos Aliagas, "une star" est née sur le plateau de The Voice.





S’il avait peur de "rester dans sa zone de confort", Raffi Arto a réussi brillamment l’exercice puisque le public lui a offert son ticket d’entrée pour le deuxième show en direct. Pour (re)voir l’incroyable prestation du jeune homme, cliquez sur la vidéo en haut de l’article.