Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Finalistes de "The Voice 7", Sherley (équipe Mika) et Kriill (team Pascal Obispo) ont décidé de collaborer pour reprendre en duo un tube du rappeur Damso. Découvrez leur version très originale.

L’aventure The Voice permet de faire de belles rencontres. Et ce ne sont pas Kriill et Sherley Paredes qui vont nous dire le contraire. Anciens talents de l’équipe de Mika, les deux artistes du duo électro ont gardé un lien spécial avec la jeune chanteuse qui est l’une des quatre finalistes du coach libanais. A tel point que le groupe, coaché par Pascal Obispo depuis les auditions finales, a enregistré un duo avec Sherley Paredes.

Pour cette première rencontre musicale entre ces talents de The Voice 7, Kriill et Sherley Paredes ont misé sur un tube signé Damso. Les finalistes du concours musical de TF1 ont ainsi repris Macarena, une chanson sortie en 2017 et tirée d’Ipséité, le deuxième album studio du rappeur belgo-congolais qui s’est vendu à plus de 400 000 exemplaires en France. "Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Mais peut-être que sans moi le monde sera à toi. Et peut-être qu'avec lui le monde sera à vous. Et c'est peut-être mieux ainsi", chantent ainsi Kriill et Sherley Paredes dans un clip dévoilé sur un célèbre site de partage de vidéos. Un clip montrant les trois artistes, couchés sur un lit, dans une mise en scène toute en sobriété.

Révélés au grand public grâce à cette saison 7 de The Voice, Kriill et Sherley Paredes ont passé avec brio les étapes des auditions à l’aveugle, des auditions finales ainsi que des duels. Ce samedi soir, ils vont faire face à un nouveau défi de taille : le premier direct de l’aventure. Alors que Kriill affrontera Betty Patural, Ecco et Xam Hurricane pour continuer l’aventure dans l’équipe de Pascal Obispo, Sherley Paredes devra devancer, dans le cœur des votants et de son coach Mika, Frédéric Longbois, Casanova et Guillaume, pour accéder au deuxième direct de The Voice 7.





La première émission en direct de The Voice 7 est à suivre ce samedi 21 avril 2018 à 21h sur TF1.