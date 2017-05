Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Provocateur subtil et doué, Matthieu cultive l’esprit punk. Comprenez qu’il aime déstabiliser le public et les coachs. Pour son premier direct il décide d’interpréter le célèbre Requiem pour un con de Serge Gainsbourg. Un choix en apparence difficile à assumer mais qui lui va comme un gant. D’autant que le talent va profiter de son charisme pour en livrer une version assez intimiste. Qui plus est, en invitant ainsi Serge Gainsbourg sur le plateau, il rend un hommage inattendu à l’un des plus grands artistes que la chanson française ait connu.





Et quel hommage ! Regardant la caméra droit dans les yeux, il donne l’impression de s’adresser à chacun de nous. Parallèlement il modifie un peu le phrasé de la chanson pour lui donner une rythmique plus rock et plus directive. En vrai rebelle séducteur il use de son magnétisme et se transforme en charmeur. Son regard chaud et pénétrant ainsi que sa voix ferme et assurée démontrent clairement que le talent sait exactement où il veut emmener le tube. Reste que les téléspectateurs qui votent lui préfèrent Nicola Cavallaro et Marvin Dupré. Heureusement Zazie craque complètement pour ce requiem revisité. Du coup elle décide de permettre au talent de poursuivre dans le show musical.