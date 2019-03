Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 9 mars, sur TF1 : Alex Adam revient avec “Un homme heureux” de William Sheller.

C’est le retour d’ Alex Adam ! Il y a 2 ans, ce jeune banquier tente sa chance mais malheureusement aucun fauteuil ne se retourne. Après cette expérience, Alex décide de quitter son travail pour intégrer une école de musique. Aujourd’hui, le jeune homme de 28 ans a travaillé sa voix, sa confiance en lui, sa présence scénique et se sent prêt à remonter sur cette scène. Pour sa 2ème chance, il veut montrer qui il est vraiment et espère être “un homme heureux”.



"Un homme heureux" - William Sheller

Cette seconde chance, Alex a bien fait de la saisir puisque Julien Clerc a été convaincu par son interprétation de la chanson de William Sheller, “un homme heureux”. “Au début, je me suis dit : ça ne va pas le faire mais j’ai mis à part votre trac et à la fin du compte, il y avait de l’émotion. Vous avez fait une interprétation très personnelle,” commente son coach. Bienvenue dans The Voice Alex !