Elle est en finale ! Après plusieurs mois de travail acharné, Lucie accède à la tant attendue finale de The Voice ! Souvenez-vous. Les coachs et téléspectateurs découvraient la jolie Rouennaise lors de son audition à l'aveugle. Timide, la jeune femme a chanté avec une assurance déconcertante sur It's a man's man's man's world, le tube incontournable de James Brown. Bercée par la musique depuis sa plus tendre enfance, cette jeune fille de 17 ans en a déjà étonné plus d’un grâce à sa voix très mature pour son âge. En intégrant la team Florent Pagny, le talent de l'étudiante n'a fait que croître, semaine après semaine.

La semaine dernière, Lucie a prouvé qu'elle méritait sa place en finale en se réappropriant Halo de Beyoncé. Une chanson à la connotation forte, qui a ému aux larmes la principale intéressée. Il faut dire que Queen B est sa chanteuse préférée de tous les temps... Pour son coach, Lucie était "la patronne", avant d'ajouter, "elle réussit cette performance, elle était élégante". Mika n'a pu qu’acquiescer les dires de son collègue. "Je dois te dire que t’as bien chanté. C’est comme si je te découvrais. Il y avait beaucoup plus de cœur, tu t’es sali les mains. Tu es enfin entrée dans la compétition, c'est le bon moment pour le faire".

Il y a deux semaines, Lucie proposait une version unique de Saint-Claude de Christine and the Queens. Touchante et percutante, elle avait fait l'unanimité chez les coachs, à tel point que Florent Pagny a parlé de Lucie comme d'une "guerrière". Pour ce dernier prime en direct, l'étudiante va interpréter New York New York, de Franck Sinatra. Une chanson pleine de sens pour la jeune femme, puisque c'est l'une de ses préférées. Attendez-vous à en prendre plein les oreilles...

