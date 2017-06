Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Finaliste de The Voice, Nicola Cavallaro a prouvé prime après prime, qu'il était un artiste complet. Pour la finale, l'italien compte bien prouver qu'il est LA plus belle voix de cette année.

Sa voix rauque et son énergie communicative sur scène n'ont trompé personne. Nicola Cavallaro, âgé de 25 ans a participé à The Voice pour surprendre les coachs grâce à sa voix très puissante. Ancien parachutiste dans l'armée, italienne, le jeune homme s'est réfugié dans la musique lors des moments difficiles. Plus qu'une passion, la chanson est devenu au fil des années, un exutoire, une manière de se libérer et d'exprimer ce qu'il ne peut dire tout haut. En reprenant Fallin d'Alicia Keys lors de son audition à l'aveugle, l'artiste a prouvé que son timbre de voix pouvait l'emmener loin, très loin.

Preuve en est : Nicola Cavallaro s'est hissé en finale de The Voice. La semaine dernière, le talent de Zazie a provoqué les larmes des coachs en reprenant Marguerite de Richard Cocciante. Une chanson qui lui a rappelé une histoire d’amour qui s’est mal terminée. C’est touché, presqu’au bord des larmes qu’il a terminé sa prestation. Pour Zazie, "il y a quelque chose de très convaincant. Dans ce grand corps, il y a une douceur et une tendresse qui est palpable". Florent Pagny a quant à lui lancé : "Quand il choisit un répertoire comme celui-là, c’est exactement ce qu’on avait envie d’entendre, avec cette voix". Présente dans le public pour le soutenir, la maman de Nicola en personne. Et quelle ne fût pas sa joie en apprenant que son fils a obtenu son ticket pour la finale...

Prime après prime, Nicola Cavallaro n'a eu de cesse de montrer toutes les facettes de sa personnalité. Tantôt touchant, tantôt rock, le Sicilien est parvenu à provoquer les émotions nécessaires pour arriver jusqu'au bout. C’est devant son père que Nicola Cavallaro avait chanté pour le deuxième prime en direct de The Voice. Le jeune Sicilien reprenait le tube Castle on The Hill d’Ed Sheeran et séduisait le public avec sa reprise pop-folk, mais aussi les coachs, touchés par la justesse de ses notes. Lorsqu'il a interprété Quelqu'un m'a dit de Carla Bruni, là encore, le jeune homme a mis tout le monde d'accord. Bouche bée, Zazie a eu du mal à trouver les mots justes pour qualifier la prestation de son poulain.

The Voice, la finale, samedi à 21h00 sur TF1 !