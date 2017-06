Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"Époustouflant", "brillant", "grand artiste". Les adjectifs pour qualifier Vincent Vinel fusent depuis le début de l'aventure. Peu sûr de lui et soucieux de toujours faire mieux, le chanteur se lance dans The Voice avec l'espoir d'être retenu par au moins un coach. Lorsque M Pokora, Florent Pagny et Mika se retournent, c'est la consécration. Pour son audition à l'aveugle, le "pianiste de la gare Saint-Lazare" comme le surnomme Mika, électrise l'assemblée sur Lose Yourself du rappeur Eminem. Loin de copier la version originale, Vincent Vinel la revisite entièrement, n'hésitant pas à monter dans les aigus.

La suite de l'aventure The Voice n'a fait que confirmer le talent de Vincent Vinel. Artiste complet, il a proposé aux coachs des interprétations remarquables. Très à l'aise en anglais, le chanteur a repris Somebody to Love de Queen. Touchant et juste du début à la fin, le jeune homme âgé de seulement 21 ans a littéralement bluffé les coachs. "Tu as chanté admirablement bien, félicitations", avait affirmé M Pokora. Et Florent Pagny de le qualifier de "performeur". La semaine dernière, l'artiste a proposé Earth Song de Michael Jackson. Là encore, l'émotion était à son paroxysme.



Accompagné d’une chorale de gospel, le talent de Mika s'est transcendé et à livré une prestation puissante. Mika a d'ailleurs été plus que convaincu par la prestation de son talent. "Je retrouve la raison pour laquelle il est venu à The Voice. Tu ne cherchais pas à plaire. Le plus important, c’est de rester le plus fidèle à soi-même", a-t-il indiqué. Pour M Pokora, le jeune homme a réagi "comme un champion, il n’a pas été déboussolé par la chanson. J’ai retrouvé ce feu qui m’avait manqué sur la précédente étape".

Désormais en finale, Vincent Vinel sait que tout va se jouer samedi soir. Face à Lisandro Cuxi, Lucie et Nicola Cavallaro, il va devoir prouver qu'il mérite de remporter le titre de Meilleur Voix. Le compte à rebours est lancé. Dans deux jours, vous connaîtrez le nom de celui ou celle qui remportera The Voice. Que le meilleur gagne !