Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Florent Pagny les surnommait ses petites princesses. Le coach de The Voice sera ravi d’apprendre que Lucie et Hélène ne se sont pas quittées après la fin de l’aventure. Au contraire, les deux adolescentes ont forgé une amitié très forte et elles continuent à faire de la musique ensemble. Sur Youtube, elles postent fréquemment des reprises de chansons qu’elles apprécient particulièrement. Ainsi, le 28 août, c’est Lucie qui a mis en ligne une cover de « City Of Stars », un titre issu de la bande-originale du film La La Land avec Ryan Gosling et Emma Stone.

Assises dans le coin d’un jardin, sous un arbre, elles chantent chacune leur tour des lignes de la chanson avant de mêler leurs voix dans une harmonie parfaite. La reprise est touchante et pleine de charme et, surtout, elle enchante les fans des deux femmes. « C’est vraiment magnifique ! Vous avez un talent fou les filles bravo », « c'est vraiment magnifique », « j'adore le mélange de vos voix », « vos voix vont super bien ensemble », commentent ainsi les fans de Lucie et d’Hélène. Certains internautes suggèrent même aux deux filles de donner des concerts ensemble.

Les retrouvailles entre les deux amies se sont faites dans la joie et la bonne humeur. La séparation avait été plutôt compliquée lors de The Voice, puisqu’une seule des deux filles avait pu être sauvée par Florent Pagny lors du deuxième prime de la saison 2017. Le coach avait préféré garder Lucie et c’est en larmes que la future finaliste avait évoqué le départ, dans les coulisses. Une séquence émotion à revoir ci-dessous.





Ecoutez la reprise de La La Land par Lucie et Hélène :