Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Repêché dans l’équipe de Pascal Obispo, Kriil a une nouvelle occasion de s’amuser à revisiter un titre bien connu de tous pour en faire une chanson presqu’originale. Et par chance, Klaar et Richard étaient opposé à Abel Marta, lui aussi réputé pour faire du neuf avec du vieux. Deux talents aussi fous ne pouvaient donner naissance qu’à un duel totalement survolté. Et ce fût le cas. Pascal Obispo a décidé de les opposer sur le titre "Alors on danse" de Stromae.





Kriill et Abel Marta ont apporté un peu de leur univers dans ce morceau hyper connu et difficile à revisiter. L’astuce des talents : ajouter de la guitare sèche, et chanter en portugais. Klaar croit comprendre que pour Pascal Obispo, c'est "excitant de faire coïncider deux mondes qui ne sont pas censés de rencontrer". La reprise n’a presque plus rien à voir avec l’originale et elle embarque le plateau et les coachs dans une vague de folie douce. "Ils ont mis l'ambiance, ils ont choisi, et ont été tous d'accord, de ne pas se servir du groupe fantastique qui est derrière mais de créer ensemble une nouvelle version, merci c'était top niveau", exulte le coach, une fois la prestation terminée. Pour Florent Pagny, c'est "très agréable de voir un duel devenir un tableau". Il est aussi conquis par la revisite dingue de Kriill et Abel Marta. Malheureusement, il n'y a qu'un seul talent qui peut accéder aux primes en direct et c'est Kriill. Mais les duélistes d'un soir on fait une promesse à Pascal Obispo : travailler ensemble en studio, un jour.