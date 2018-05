Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C’est une tradition dans The Voice. A chaque finale, le coach rejoint son talent sur scène pour partager un dernier duo. Hier soir, Zazie a interprété Seras-tu là, une chanson du répertoire de Michel Berger, en duo avec Maëlle. Une prestation toute en douceur pour les deux jeunes femmes qui signaient la fin de leur collaboration après près de 15 semaines d’aventure. Sur scène, les deux artistes arboraient une tenue simple et sobre à base de blanc. L’interprète de Rue de la paix portait une longue robe blanche qui n’est pas inconnue des yeux des téléspectateurs.



En effet, lors de la finale de la saison 4 de The Voice, Zazie accompagnait Lilian Renaud une dernière fois sur une reprise de Là-bas de Jean-Jacques Goldman. Ce soir-là, la chanteuse portait exactement la même tenue, « la seule robe blanche de ma penderie », a ironisé la jeune femme hier soir. Ironie du sort ou pas, Maëlle a remporté l’émission de télé-crochet quelques minutes après.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à souligner cette coïncidence. Pour eux, c’est sûr et certain, la robe blanche de la coach féminine de The Voice est en partie responsable de la victoire de Maëlle. « Zazie qui nous explique qu'elle a mis la même robe qu'elle avait pour chanter avec le gagnant Lilian pour chanter cette fois-ci avec Maëlle, ça lui portera chance », « Maëlle va gagner grâce à la robe de Zazie », écrivaient les internautes hier soir. Pour rappel, la jeune femme a remporté The Voice avec 55,3% des voix.