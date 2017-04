Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

L’opéra rock signé Albert Cohen, Le Rouge et le Noir, va effectuer son grand retour sur scène. En effet, la comédie musicale adaptée de l’œuvre de Stendhal donnera quinze représentations exceptionnelles. Et, elle s’offre les plus belles salles parisiennes. Après une saison au théâtre du Palace, Le Rouge et le Noir s’installe d’abord au Casino de Paris (du lundi 5 au mardi 13 décembre 2017), puis à l’Olympia (lundi 2 au samedi 7 janvier 2018).



Côté casting, on prend les mêmes et on recommence. En effet, dans les rôles principaux, on retrouve les mêmes chanteurs : des têtes bien connues des téléspectateurs de The Voice puisque Côme (un des quatre finalistes de la saison 4), Yoann Launay (Saison 4) et Haylen (saison 5) font partie de la troupe.



Même configuration scénique aussi pour cette nouvelle salve de représentations : la musique est toujours jouée en live puisque cinq musiciens intégrés à la mise en scène. Pour les chansons, ce sont aussi les mêmes. C’est l’occasion de retrouver quelques surprises et nouveautés, mais aussi les tubes La gloire à mes genoux ou encore Les maudits mots d'amour. Des titres co-signés Vincent Baguian et Zazie.





