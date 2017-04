Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, Sacha et Enzo ont livré une battle « entre frères » sur le plateau de The Voice. Coachés par M Pokora, les jeunes hommes ont tout donné sur Alter Ego de Jean-Louis Aubert.

Lors des auditions à l’aveugle, Sacha, 17 ans avait tout donné sur Crazy in Love. Discret et introverti, il a convaincu M Pokora qui est le seul à s’être retourné, sûr du potentiel du jeune homme. Face à lui, Enzo, 17 ans lui aussi. C’est sur le fil qu’il a convaincu le nouveau coach de cette saison 6. Ensemble, ils se sont affrontés sur Alter Ego de Jean-Louis Aubert. Même âge, même tessiture vocale, même taille… les deux talents sont similaires. A tel point que M Pokora les a comparé à des frères.

Sur scène, Sacha espère montrer une autre facette de sa personnalité, tout comme Enzo, qui ne veut « pas se foirer ». Ils commencent à chanter dos à dos, sans se regarder, avant de s’approprier la scène. A la fin de la chanson, les deux artistes se serrent dans leurs bras, symbole d’une amitié made in The Voice. "Il y a des gens qui sont dans la démonstration vocale mais il y a aussi des interprètes et eux sont deux jeunes interprètes qui sont capables de faire passer de belles émotions, et ça c’est réussi les gars", avoue-t-il tout ému.

Zazie souligne cette fraternité palpable. "Vous vous êtes éclairés les deux, bravo", déclare-t-elle. Mika montre à quel point Sacha s’est transformé sur scène. "Quand il chante, il communique avec de l’urgence, donc c’est vers lui que je me tourne". Même s’il aime le côté écorché de Sacha, Florent Pagny irait plutôt vers Enzo. Après avoir hésité, M Pokora pèse le pour et le contre. Et c’est vers Sacha qu’il mise tous ses espoirs.