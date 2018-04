Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

C’est officiel, il y aura bien une saison 8 de "The Voice". Le show musical présenté par Nikos Aliagas et Karine Ferri sera de nouveau à l’antenne de TF1 l’année prochaine pour élire la plus belle voix de France.

Alors que les téléspectateurs éliront le grand gagnant de The Voice 7 dans quelques semaines, la prochaine édition se prépare déjà. Le plus grand concours de talents, produit par Itv Studios France, reviendra sur TF1 en 2019. L’émission s’offre donc une huitième saison !





Les nouvelles règles mises en place dans The Voice 7 seront-elles conservées ? L’étape des duels fera-t-elle toujours partie de la compétition ? Il est encore un peu tôt pour le savoir. En attendant de découvrir les talents qui fouleront le plateau de TF1 l’année prochaine, le public devra élire le successeur de Lissandro Cuxi.



Les grands shows en direct ont débuté samedi 21 avril et vous avez déjà choisi quels talents de chaque équipe allaient poursuivre l’aventure. L’impressionnante Maëlle, la sulfureuse B. Demi-Mondaine et Edouard Edouard se sont qualifiés dans l’équipe de Zazie. Le fan de rockabilly Raffi Arto, Hobbs et la chanteuse algérienne Yasmine Ammari (team Florent Pagny) ont obtenu leur ticket d’entrée pour le second prime en direct de même que Casanova, Frédéric Longbois et Guillaume, tous coachés par Mika. Enfin, le public aura la lourde tâche de départager la jeune Ecco (16 ans), la tornade Xam Hurricane et Betty Patural. Rendez-vous donc samedi 28 avril prochain dès 21 heures sur TF1.

Pour revoir le replay de la première soirée en direct de The Voice 7, c'est par là :