Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

En se frottant à Nicola Cavallaro et Will Barber, Audrey savait que le choix de Zazie pour les directs allait être cornélien. Mais, c’était sans compter sur Mika, qui a sauvé in extremis le talent…

Elle a eu "show" ! Samedi soir, lors de la dernière salve des épreuves ultimes, la Team Zazie et la Team M Pokora se sont affrontés pour prouver qu’ils méritaient leur place pour les grands directs. La coach féminine, qui compte chez elle 9 talents, n’a dû en sélectionner que 3. Alors forcément, des choix ont dû être opérés. Le troisième trio de la soirée, composé d’Audrey, Nicola Cavallaro et Will Barber a envoyé du lourd. La jeune femme a tout donné sur J’ai la mémoire qui flanche de Jeanne Moreau. Une reprise surprenante qui mêle sonorité folk et sons de la Nouvelle-Orléans. Will Barber a quant à lui revisité J’aime regarder les filles de Patrick Coutin. Armé de son instrument de musique, l’artiste a ensorcelé les coachs. Enfin, Nicola Cavallaro a exprimé sa sensibilité sur Quelqu’un m’a dit de Carla Bruni. A la fin de ce trio endiablé, Zazie a décidé de sauver Nicola Cavallaro. La sensibilité et la profondeur de son interprétation ont séduit la coach qui veut l’emmener encore plus loin dans l’aventure.

Audrey, sauvée in extremis par Mika

C’est la règle des épreuves ultimes : seul un des trois talents atteint les live. Emue, Audrey a tenu à remercier sa coach pour tous les bons conseils qu’elle lui a prodigué tout au long de son aventure. "Je vais commencer par te remercier, je ne vais pas m’étaler là-dessus, mais j’en pense que du bien", avoue-t-elle, avant de quitter la scène accompagnée de Will Barber. Alors que les deux talents rejoignent les coulisses, Mika appuie sur son buzzer. C’est décidé, la chanteuse qui voue un véritable culte aux musiques de la Nouvelle-Orléans continue l’aventure. "C’est beaucoup beaucoup d’émotion", avoue-t-elle