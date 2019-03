Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 16 mars, sur TF1 : Scam Talk reprend "This is America" de Childish Gambino.

Depuis 2 ans, Goatenberg & Brez forment le duo Scam Talk. Ces deux musiciens se sont rencontrés lors d’un atelier de musique et de suite le courant est passé. Depuis, ils ne se quittent plus. Différents mais complémentaires, Goatenberg manie l’aspect chant et instrumental tandis que Brez, champion de France de beatbox 2018, est sur la partie rap. Ce samedi soir, Scam Talk monte sur la scène de The Voice pour partager leur musique.







“This is America” - Childish Gambino

Le duo reprend “This is America” sans musiciens pour les accompagner mais juste à l’aide de 2 loopers. Leur performance a convaincu les quatre coachs ! “J’aime l'aplomb et le culot. L’union fait la force chez vous et je pense qu’une petite touche féminine, ce serait chouette,” se défend Jenifer. “La voix qui chante, on dirait Prince,” a d’abord pensé Soprano. “Je suis tombé amoureux de ce que vous nous avez proposé”. “Y’a moyen, tu pars en beatbox. On se fait une impro ?” Total freestyle pour Soprano et les Scam Talk.





“Sopran’Baba a chopé un point de côté” mais il récolte deux nouveaux talents dans son équipe !