Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Lisandro Cuxi a réussi l'exploit de chanter et danser sur scène en même temps lors du premier show en direct de The Voice. Véritable bête de scène, le Cannois compte bien vivre de sa passion, la musique. Pour lui, chanter face au public est l'occasion de se libérer de tout. "Quand je suis sur scène et que je fais le showman, les gens pensent que je me la pète (sic), parce que je suis vraiment à fond dedans, mais c'est juste parce que c'est le seul moment où je peux être libre", affirme-t-il à la caméra.

Le jeune homme qui souffre de bégaiement depuis ses 9 ans trouve en la musique un exutoire, une façon de se libérer de tous ses maux et de ne pas avoir peur de parler. Le talent l'affirme, il n'aurait pas été le même sans la musique. En accédant aux directs de l'émission, il réalise un rêve. Travailleur acharné, il se prépare comme ses camarades depuis plusieurs semaines pour les lives, comme il l'a confié en exclusivité à MYTF1. "Je me prépare depuis plusieurs mois déjà. Je me suis fait la liste des chansons que je chanterai sur les directs. La machine est lancée. Je bosse sur mes propositions chaque jour avec mon professeur de musique. Je ferai tout pour aller le plus loin possible".

Un showman nommé Lisandro



Lors du premier show en direct, Lisandro a offert une séquence d'anthologie à Zazie, Mika, Florent Pagny et M Pokora. Manier l'art de la danse et du chant est un exercice périlleux qui demande énormément de pratique. Pas pour le Cannois, qui a enchaîné les pas de danse avec un naturel déconcertant. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné son coach, qui l'a félicité pour cette prouesse. Lisandro peut être fier de lui. Non seulement il accède à la deuxième soirée des shows en direct, mais il obtient la gratitude de son coach qui continue sans cesse de l'encourager.