Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Même si Kamil ne poursuit pas l'aventure The Voice Kids, le jeune homme a eu le priviège de recevoir une proposition du chanteur Black M. Découvrez ce dont il s'agit !

"Tu déchires ! Tu as fait danser la salle entière et c’est ça ta victoire, mon pote", déclare M Pokora lorsque Kamil interprète Le prince Aladin de son idole Black M. Samedi soir, le jeune Saranais de neuf ans a livré aux trois coachs une prestation de haut niveau sur la scène de The Voice Kids. Même s'il ne poursuit pas l'aventure, le chanteur en herbe peut se féliciter ! En effet, sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à saluer la performance de celui qu'ils surnomment le "showman".

Parmi eux, on compte Black M. L'interprète original de la chanson a visionné la prestation du chanteur et a décidé de le féliciter comme il se doit par le biais d'un tweet. "Merci Kamil", a-t-il écrit avant de lui faire une belle proposition : quand tu veux on la chante ensemble sur scène à un de mes concerts". Un joli cadeau que le jeune homme acceptera sans hésiter.

Kamil fait danser les coachs

S’il n’est pas parvenu à faire buzzer les coachs, ces derniers se sont montrés plein d’éloges pour le chanteur. M Pokora l'a même porté en triomphe sur la scène avant de le propulser sur le siège de Jenifer. "Je te remercie pour ce moment, lui confie le chanteur. Tu as fait danser la salle entière et c’est ça ta victoire mon pote". Patrick Fiori propose même à Kamil de refaire le refrain de la chanson avec les trois coachs sur la scène ! C’est donc sous les yeux d’une salle en délire que le petit garçon s’exécute face aux coachs. "Tu déchires", déclare Jenifer avant que M Pokora et Patrick Fiori ramène le petit showman sur leurs épaules jusqu’en coulisse. Regardez !