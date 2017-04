Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Zazie le promettait juste avant que ce talent ne fasse son apparition sur la scène de The Voice : en l’état actuel de la compétition et avec si peu de places restantes dans son équipe, elle allait se montrer intraitable. Mais elle n’était pourtant pas prête à laisser filer une telle pépite et la compétition faisait rage sur le plateau samedi soir. En effet, Florent Pagny et M Pokora s’étaient également retournés pour lui. Et c’est exactement au même moment que les trois coachs se sont retournés pour ce talent qui, grand par la taille et les capacités vocales, a interprété un tube de Mika, Grace Kelly, accompagné de son piano.



Il fallait donc tout faire pour séduire ce talent. « J’ai déjà un titre pour toi en tête », tente de l’influencer M Pokora, qui se verrait bien ajouter un 17e talent à sa team, quitte pour cela à devoir faire une battle à trois par la suite. « Ne vous égarez pas jeune homme, allez vers l’expérience », lui conseille Florent Pagny. Mais Zazie qui ne veut rien lâcher, veut bien faire plus, y compris faire la roue pour honorer une demande. Alors comme lors de la dernière saison, elle n’a pas hésité et s’est exécutée. Et bien lui en a pris puisque si l’année dernière, cela lui avait permis de gagner le coeur de Sol, interprète de Crazy de Gnarls Barkley, l’issue a une nouvelle fois été bénéfique ici. Oui mais voilà, ce talent pour lequel Zazie ferait tout, et surtout n’importe quoi, n’est autre que Mika lui-même.

L’espace de quelques minutes, le chanteur international a voulu se mettre à la place des talents, pour comprendre ce qu’ils ressentaient en montant sur la scène pour tenter leur chance d’entrer dans l’aventure en deux minutes seulement. Même s’il n’y avait évidemment aucun enjeu, il n’en reste pas moins que l’interprète de Take it easy a pris conscience du stress ressenti par les talents face à cette salle immense plongée dans le silence, mais pourtant pleine de 500 spectateurs et de quatre coachs susceptibles de changer leur vie. Bref, même quand on est coach, les auditions à l'aveugle ne sont pas de tout repos.