Trois talents pour une seule place pour les lives de The Voice. Voilà, en résumé, le principe de l’Épreuve Ultime diffusée samedi soir sur TF1. Une émission dans laquelle Mika et Florent Pagny ont dû départager les talents raflés lors des auditions à l'aveugle et les battles de The Voice 6. Alors que neuf talents étaient en lice dans chaque équipe, les coachs n'ont pu en sauver que trois lors d'une soirée de choc.

Si Mika a misé sur Imane, Vincent Vinel et The Sugazz, Florent Pagny a sauvé pour sa part Shaby. Opposée à R'Nold et Kap's, la chanteuse a su séduire son coach avec Mourir dans tes yeux de Jenifer. Face à Gianni Bee et Chloé, Lucie a réussi à tirer son épingle du jeu avec Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Dernier talent sauvé par Florent Pagny samedi soir : Julia Paul. Volée à Zazie lors des battles, la jeune femme a su devancer, dans le coeur de son nouveau coach, Nathalia et Marianne Aya Omac. Et ce grâce à sa jolie reprise de Je m'en vais de Vianney.

Un quatrième talent viendra rejoindre Julia Paul, Shaby et Lucie dans l'équipe de Florent Pagny pour les lives de The Voice 6. Il peut en effet voler l'un des protégés d'un autre coach. Un buzz qu'il n'a pas encore utilisé. Quel artiste voudra-t-il récupérer ? Réponse dans The Voice samedi 13 mai à 21 heures sur TF1 !

Revivez le trio Julia Paul/Marianne Aya Omac/Nathalia ci-dessous :