Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

« J’ai kiffé » ! C’est avec cette expression simple mais efficace que Shaby réagit à brut juste après sa prestation. Il faut dire qu’elle a déroulé sa reprise de This Girl de Kungs vs Cookin’ on 3 burners comme une véritable professionnelle du spectacle. S’appropriant le plateau de The Voice comme si elle était chez elle, Shaby vient de montrer toute l’étendue de ses capacités vocales et scéniques.





Bougeant dans tous les sens, attirant les yeux et l’attention de Zazie, M Pokora, Florent Pagny et Mika, elle propose une mise en scène quasiment inédite et surtout digne des plus grandes stars américaines. Pour on un peu on croirait que c’est Pink ou Britney Spears qui se produit sur le plateau du show musical. Au-delà de cette prestation magnifique le talent donne aussi l’impression que tout est facile alors que ce tube n’est pas si aisé à chanter. L’ensemble est donc époustouflant. A tel point que tous les coachs la considèrent déjà comme une artiste prête pour se lancer dans le grand bain. Qualifiée pour la suite et donc pour le prochain direct, Shaby s’annonce vraiment conne un talent redoutable qui va donner du fil à retordre à ses camarades Lucie et Hélène. Qui d’entre-elles passera la prochaine étape ? Réponse la semaine prochaine…